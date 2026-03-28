MISIAの新曲「舟いっぱいの幸を」が、石川県の能登半島を走る『のと鉄道』の列車到着メロディに起用される。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、King & Prince、嵐、MISIA……さまざまな形で“夢と魔法”を届けるディズニーコラボ） 本楽曲は、松任谷由実が作詞作曲を手がけており、石川県 能登のラジオ局を題材としたドラマ『ラジオスター』（NHK総合）の主題歌として書き下ろされた一曲となっている。 『のと