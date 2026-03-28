私はトモミ。アヤトはミニカーが好きなのと同じくらい、ピンク色も大好きです。この多様性の時代にアヤトの瑞々しい感性を尊重したいと思う一方、周囲から「女の子みたい」と好奇の目を向けられる現実に私の心はざわついていました。キョウヤは「本人が笑っているなら正解だ」と言いますが、間近に迫ったランドセル選びを思うと不安を拭えません。アヤトの「好き」を守りたいけれど、そのせいでアヤト自身が傷つく姿は見たくない。