＜フォード選手権2日目◇27日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞昨季は下部のエプソン・ツアーで戦い、今季から昇格した原英莉花。ルーキーとして迎えた自身初戦の「ブルーベイLPGA」で10位と好スタートを切ると、続く「フォーティネット・ファウンダーズカップ」でも上位争いのすえに19位。今大会でも上位フィニッシュを狙ったが、トータル7オーバーの最下位に終わり、決勝ラウンド進出はならなかった。〈