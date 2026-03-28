◇パ・リーグソフトバンク―日本ハム（2026年3月28日みずほペイペイD）ソフトバンク・近藤健介外野手（32）が逆転の3点適時二塁打を放った。2点を追う5回2死満塁の場面。ここまで好投の日本ハム・達の直球を弾き返し、走者一掃した。一塁・走者の周東の快足生還も見物だったが、やはりバットマンの復活がうれしい。WBCではまさかの不振にあえいだ近藤だが。前日の開幕戦で今季1号を放つと、この日は3打席までに2本の