北朝鮮北西部の新義州周辺に建てられた高層の建物＝24日、中国遼寧省丹東から撮影（共同）【北京共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が、国民の生活向上を演出しやすい住宅政策に力を入れている。北朝鮮メディアは、経済5カ年計画の一環として今後37万戸の住宅を各地に整備すると報道。金氏には2035年までに「社会主義強国」を実現させる15年間の長期構想もあり、次の5年を「飛躍期」と位置付けている。中国との国境を流れる