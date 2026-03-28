◇セ・リーグヤクルト―DeNA（2026年3月28日横浜）ヤクルトの山野太一投手（27）が28日、開幕2戦目のDeNA戦（横浜）に「8番・投手」で先発出場。2回の第1打席で先制打を放った。開幕戦で監督初勝利を挙げた池山新監督の采配がズバリと的中した。シーズン2戦目の先発マウンドを任せた山野を「8番」に置いた打線は0―0で迎えた2回に先制のチャンスをつくる。2死無走者から橋本が四球で出塁すると、続く伊藤琉偉が中前打