◇プロ野球セ・リーグ 広島-中日(28日、マツダスタジアム)広島のドラフト1位ルーキー平川蓮選手が好返球で窮地を救いました。0-0の4回、先発のターノック投手が3安打で1アウト満塁のピンチを背負います。6番のサノー選手の打球はセンターフライとなり、平川選手は前進しながらホームにノーバウンド返球。3塁ランナーの岡林勇希選手を本塁タッチアウトとしました。先制のピンチをしのいだビッグプレーには、ベンチで新井貴浩監督も