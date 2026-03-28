【モデルプレス＝2026/03/28】モデルで女優の江野沢愛美が3月27日、自身のInstagramを更新。夫の北條慶から好評だった料理動画を公開した。【写真】29歳新婚モデル「簡単なのに本格的」店出せると好評の手作りパスタ◆江野沢愛美、パスタレシピ動画公開江野沢は「◆が一口食べて「まな、店出せるよ！！！！」と好評だったパスタ 実は市販のジェノベーゼソースを少し加えてるので味付けはとっても簡単」（※◆は正式には男の人のマ