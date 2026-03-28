【モデルプレス＝2026/03/28】俳優の鈴木亮平が28日、TBS系「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）に、共演の戸田恵梨香、King ＆ Princeの永瀬廉とともにVTR出演。自身が主演を務める同局系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の続編の可能性について言及した。【写真】「リブート」“一人二役”吹き替え俳優が鈴木亮平そっくり◆鈴木亮平「リブート」続編の可能性に言及29日に最終回を迎える同ドラマについて鈴木は