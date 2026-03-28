【モデルプレス＝2026/03/28】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が3月27日、自身のInstagramを更新。手料理を投稿した。【写真】41歳元モー娘。「好評でした」ロールキャベツ＆ロイホ味付けのハンバーグ◆石川梨華、夫＆子どもへの食事ショット披露石川は「昨日はロールキャベツとハンバーグ」とつづり、手料理ショットを公開。「いつも子供が食べたいものを優先しちゃう私ですが先日パパに食べたいものある？って聞いたら最近