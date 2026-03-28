歌手の小柳ルミ子さん（73）が2026年3月17日、自身のインスタグラムを更新。美スタイルが際立つ衣装ショットを披露した。「アドリブで踊っちゃった」小柳さんは、「もう1ヶ月以上も前の収録だから私が振り付ける振りも固まってなくてアドリブで踊っちゃった」といい、華やかなノースリーブの衣装ショットや歌唱する様子を投稿した。つづけて、「美里さんと坪井さんにも『ルミ子さん、カッコいーい！』と言って頂き嬉しかったです」