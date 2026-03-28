湯郷ベル 女子サッカー・2026プレナスなでしこリーグ1部の岡山湯郷ベルは28日、駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場でスフィーダ世田谷FCと対戦。0対5で敗れ、開幕戦からの連勝は2でストップしました。