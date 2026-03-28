明日29日はお花見日和になりますが、その後は4月10日(金)頃にかけて、東日本から西日本を中心に雨の日が多いでしょう。30日(月)から31日(火)は大雨に注意が必要です。全国的に気温は平年より高めで、春本番の暖かさとなる日が多い見込みです。明日29日は初夏の陽気30日以降は曇りや雨の日多い明日29日、日本付近は移動性の高気圧に覆われ、北海道から九州では、おおむね晴れるでしょう。南西諸島は、西から前線がのびてくるため