◆ラグビーリーグワン２部▽第９節花園５９―３１釜石（２８日・東大阪市花園ラグビー場）花園（旧近鉄）がホームで釜石から９トライを奪って大勝した。アウェーの同カード（７日・釜石復興）では２２―３０で敗れて今季初黒星を喫したが、この日はリベンジ。リーグ首位をキープした。前半２分、中央ラックから右へ展開し、最後はフランカー宮下大輝が先制トライ。以降３連続トライを奪い、１３分で２１―０と主導権をつかん