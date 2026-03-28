２７日、海南省博鰲（ボアオ）免税店で買い物をする客。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社海口3月28日】中国の海南自由貿易港は27日、海南省全域を自由貿易港として独立した税関管理区域とする「封関」運営開始から100日目を迎えた。制度に基づく「離島免税」の拡充、住民向け免税の着実な実施により、政策の効果が広がっている。海口税関によると、2025年12月18日から26年3月26日までに同税関が監督管理した離島免税品の