女優でモデルの玉城ティナが２８日までに自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。インスタグラムに「春が来る！毎日１００点じゃないけれど私らしくを考えて伝えていこう」とつづり、満開の桜の下でのショットをアップ。ボーダーのトップスに春らしいアウターを合わせ、黒ぶちメガネをかけた姿を披露した。この投稿にファンからは「可愛くてよゆーで１００点」「可愛いすぎて天使」「は〜可愛すぎるる」「似合ってるー」「