［前進］レギュラーシーズンの開幕を２日後に控えた東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアム。巨人のドラフト１位で高卒２年目を迎えた石塚裕惺（ゆうせい）は、ファーム公式戦に出場していた。春季キャンプを一軍で完遂したものの、オープン戦最終日の２２日、二軍でシーズンを迎えることが決まった。「走攻守、全てにおいてレベルアップするだけです」。石塚は神妙に口を開いた。オープン戦はチームでただ一人、全１６試