春の全国交通安全運動を前に、TBSテレビの若林有子アナウンサーが警視庁赤坂警察署の一日署長を務め、自転車の安全運転を呼びかけました。来月から自転車にも反則金を伴う「青切符」が導入され、「ながらスマホ」などの違反が悪質で危険な場合に「青切符」が交付されます。