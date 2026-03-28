◇パ・リーグロッテ ― 西武（2026年3月28日ZOZOマリンスタジアム）西武の新外国人・林安可（リンアンコー）が開幕2戦目で初出場。初安打を放った。台湾・統一から加入した林安可は「4番・DH」で出場。4回1死の第2打席でロッテ先発・田中の151キロの直球を捉えて打球を左前に運んだ。林安可はWBCにも台湾代表の一員として出場していた。