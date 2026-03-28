従来の常識を超えるような災害や事故が頻発していることから、総務省消防庁は現場の対応力を向上させようと、人工知能（ＡＩ）やロボットなど最新技術導入の手引となる「消防技術戦略ビジョン」を初めて策定し、近く公表する。消防関連技術は実用化に向けた検証に時間がかかる点が課題で、同庁はビジョンを通じて全国の消防の最新技術導入を支援する。（地方部西田真奈美）ビジョン策定の背景には、災害の激甚化・頻発化やイ