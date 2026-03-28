◇ナ・リーグドジャース5─4ダイヤモンドバックス（2026年3月27日ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦で終盤に勝ち越し点を奪い、接戦をものにして開幕2連勝を飾った。デーブ・ロバーツ監督（53）も試合展開に納得の表情を見せた3回にベッツが逆転3ランを放って4─2と試合をひっくり返したが、直後の4回に先発・シーハンがつかまると、後を継いだドライヤーが2点打を浴び4