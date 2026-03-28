広島電鉄は２８日、広島市中心部を一周する路面電車の新系統「循環線」を開業した。路面電車のループ化が都市の活性化につながるとの期待から同様の取り組みが各地で進んでおり、専門家は「利便性を高めることで、人も経済も回る好循環が生まれる可能性がある」と指摘する。（広島総局岡本与志紀）２８日午前、広島市中心部を走り始めた循環線は１周約７キロ。電車は、原爆ドームに近い繁華街や美術館など文化施設が集積する