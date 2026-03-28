G7＝主要7カ国の外相会合は27日、イラン情勢について、民間人や民間インフラへの攻撃の即時停止や、ホルムズ海峡の通行再開を呼び掛ける共同声明を発表して閉幕しました。パリ郊外のセルネラビルで開催されたG7外相会合には、茂木外務大臣のほか、アメリカのルビオ国務長官も2日目から合流し、イラン情勢やウクライナへの支援などが話し合われました。会合後に発表したイラン情勢に関する共同声明では、民間人や民間の施設への攻撃