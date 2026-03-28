B2の熊本ヴォルターズは3月28日、西田公陽が3月22日に開催された「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」第26節の岩手ビッグブルズ戦で負傷し、左肩関節脱臼で全治3カ月と診断されたことを発表した。 徳島県出身で現在24歳の西田は、184センチ83キロのシューティングガード。東海大学在学中に特別指定選手としてシーホース三河へ加入し、その後プロ契約を締結した。しかし