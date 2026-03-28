詩吟に合わせて刀や扇を持って舞う剣詩舞の流派「菊水流」の創設者の追悼大会が来月（4月）、岡山県倉敷市で開かれます。本番に向け稽古にも熱が入ります。 【写真を見る】詩吟に合わせて刀や扇を持って舞う剣詩舞の「菊水流」4月に倉敷市で創設者の追悼大会【岡山】 「菊水流剣詩舞道」は、1962年に岡山県で誕生し、県内を中心に約300人の会員が活動をしています。 来月の大会は、流派の創設者で昨年亡くなった藤上南山さん