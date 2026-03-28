SKRYUが、8月29日、30日に神奈川 ぴあアリーナMMにてライブ『SKRYU Super Live 2026「The Light」』を開催する。 （関連：Enfants、徒然書簡、Gum-9、MIGHTY HOPE…...次世代ライブハウスに聞いた“今イチオシ”のアーティスト） 2日間開催となる本公演は、8月29日は『PINK -Moonlight Paradise- with Secret Guests』、30日は『SEPIA -Midnight Rendezvous-』とそれぞれサブタイトルが設けられ、開催日ごとに異