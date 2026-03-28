ブンデスリーガ１部のマインツは３月27日、「川粼颯太はマインツに留まる」と題したリリースで「日本人選手の獲得オプションを行使」と伝えた。「今シーズン開幕より京都サンガF.C.からレンタル移籍していた川粼颯太は、シーズン終了後もマインツに残留することになった。クラブは合意済みの買い取りオプションを行使し、この機動力に優れたMFを完全移籍で獲得した」この一報に韓国メディアが反応。『スポーツ朝鮮