FC町田ゼルビアは３月28日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第５節で川崎フロンターレとホームで対戦。鮮やかな一撃で先制点を奪った。決めたのはFWエリキだ。０−０で迎えた41分、右サイドでボールを受けた相馬勇紀が鋭い突破から敵陣深くへ侵入。タイミングよくクロスを送ると、ゴール前に走り込んだエリキが右足でジャンピングボレー。空中で体勢を整えながら放たれた一撃は、ゴール左へ突き刺さった。 アク