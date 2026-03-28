今シーズンからメジャーリーグで採用されている『自動ボールストライク(ABS)チャレンジシステム(通称：ロボット審判)』。球審のボールやストライクなどのジャッジに対し、リクエストを行うことができるものです。連日チャレンジが行われており、実際にすでに何度も判定が覆っています。ドジャースの捕手ウィル・スミス選手もすでに適応した様子を見せており、日本時間28日に行われたダイヤモンドバックス戦では2度チャレンジを成功