◇フィギュアスケート 世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)フィギュアスケート世界選手権のフリースケーティング(FS)が27日に行われ、坂本花織選手が日本人単独トップとなる4度目の優勝を達成。現役最後の舞台には、これまでのスケート人生を物語る様々な感情があふれました。すでに今シーズン限りでの引退を表明。2月のミラノ・コルティナオリンピックでは涙の銀メダルを獲得し、この世界選手権が引退前最後の舞台