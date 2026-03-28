お笑いコンビかまいたちが２４日に放送されたＴＢＳラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」でパーソナリティーをつとめ、ＷＢＣの日本-チェコ戦を観戦し、ファウルボールが飛んできてボールを客席に投げ入れた自身の好感度が上がった「真相」を明かした。濱家は「おれはひりついた。まさか飛んでくるとは思わなかったから。フライ上がった瞬間にあ？え？来たｊ来た来た！」とボールが落ちてきた瞬間を振り返った。「直接キ