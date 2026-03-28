Image: funtabase こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。愛車のガラス、もっと効率的にクリアにできるかも。窓専用洗剤やマイクロファイバータオルで拭いても、逆に拭きスジが広がることもありますよね。そんなガラス仕上げのストレス素材からアプローチしたのが「カーボンスイーパー」。バーテンダーさんが高級グラス磨きに使うカーボンファイバーク