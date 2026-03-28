テレビ東京系「一茂＆最強講師が熱血授業！東大で教えてくれないコト」が２８日に放送され、長嶋一茂がＭＣを務めた。この日は、芸能人講師にミッツ・マングローブを招き「８０年代アイドル」を東大生とともに学んだ。ミッツは、神話的なアイドルだった山口百恵さんが１９８０年に引退したことがきっかけでアイドル群雄割拠の時代が到来したと分析。代表的な例として歌手・中森明菜の台頭を挙げた。「私の分析ですけれど