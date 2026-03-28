アイドルグループ・Gran☆Cielの小林夢叶が22日、自身のXに画像を投稿。ライブ写真が話題となっている。【写真】圧倒的ポテンシャル！Gran☆Ciel・小林夢叶がXに投稿した“奇跡の1枚”小林は「ポニーテールとロングスカートを味方にしてます」というコメントとともに、1枚の写真を公開。その写真は、ポニーテールが宙を舞い、スカートが翻る躍動感あふれるライブ中の1枚で凛々しくも笑顔を浮かべる小林の表情も相まって、ほか