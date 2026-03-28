ネッツ戦でダンクシュートを狙うレーカーズの八村＝ロサンゼルス（NBAE・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】プロバスケットボールNBAは27日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのネッツ戦に途中出場し、26分4秒のプレーで8得点、3リバウンドだった。チームは116―99で勝ち、48勝26敗となった。