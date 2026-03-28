オープン1勝を含むJRA5勝の実績はダテではなかった。24日のメーン11R「ひめたんお誕生日記念」（ダート1700メートル）を制したのは、転入初戦のダンテバローズ（牡6＝新子、父ドレフォン）。着差以上の完勝だった。道中は逃げた2頭に無理に付いて行かず、3、4番手を追走。2周目3コーナーで鞍上・笹田知宏の左ムチに鋭く反応すると一気に先頭へ立ち、最終直線でも追いすがるエイシンレジューム（牡6＝坂本、父サトノクラウン）