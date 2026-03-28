「ドジャース５−４ダイヤモンドバックス」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後、大谷翔平投手が放った八回の進塁打を絶賛。「ショウヘイが三塁に進めたのは大きかった」と目を細めた。八回、指揮官が「きょうの彼は大活躍だった」と評した先頭のフリーランドが右中間を真っ二つに破る二塁打を放って出塁。ここで大谷が打席に入り、右腕・ギンクルと対した。３球で追い込まれたが、４球目の落