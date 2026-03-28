Photo: きむ（ら） ROOMIE 2026年1月9日掲載の記事より転載 私は写真を撮るのが好きで、普段はミラーレス一眼を使っているのですが、最近とっても面白いトイカメラに出会いました。持ち歩きもしやすくて、撮影するのが楽しくなりますよ。とっても小さいトイカメラ！ Kodak Charmera それが、Kodakの「Charmera