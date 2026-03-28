スイス人女優で初代ボンドガールのウルスラ・アンドレス（９０）から盗んだ巨額の資金を使って購入したとされる２０００万ユーロ（約３２億円）相当の美術品などを、イタリアの捜査当局が押収したことが分かった。米紙ニューヨーク・タイムズなどが２７日報じた。アンドレスは「００７ドクター・ノオ」（１９６２年）で映画デビューし、ショーン・コネリー演じるジェームズ・ボンドの相手役ハニー・ライダーを演じ、一躍世界