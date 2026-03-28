フィギュアスケート世界選手権女子フリー（チェコ・プラハ、２７日＝日本時間２８日）が行われ、ショートプログラム（ＳＰ）で３位だった米国代表のエース、アンバー・グレン（２６）はフリーで失速して６位とメダルを逃した。グレンはミラノ・コルティナ五輪でＳＰで大失速した後、フリーで伝説級の演技を披露して５位に食い込んだ。試合後には「実は生理だったの」と体調が良くなかったことを明かして注目された。今大会に