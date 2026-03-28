これからは屋外でのイベントやレジャーなど、お出かけが増える季節。そんな時の貴重品は一つにまとめて持ち歩けると安心です。そこでおすすめしたいのが「お財布ショルダー」。バッグと財布の役割をひとつにまとめることで、身軽さも使いやすさも一気に叶いそう。今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】から、気になるアイテムをピックアップしました。 ちょっとしたお出かけからレジャーにも便利