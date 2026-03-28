22日まで「滑走屋〜第二巻〜」をプロデュースフィギュアスケートのバンクーバー五輪男子シングル銅メダリスト・高橋大輔さんが27日、自身のインスタグラムを更新。16日に40歳の誕生日を迎えたことを報告した。「おじさん」を自称した投稿に、「全然、おじさんなんかじゃ無い!!」「40歳なんてとてもみえないくらいカッコよくて輝いてます！！」と祝福や驚きの声が相次いだ。40歳を仲間に祝ってもらった。高橋は19〜22日、オー