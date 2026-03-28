【新華社貴陽3月28日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州黎平県で23、24両日、米イェール大学のアカペラ合唱団「ウィッフェンプーフス」が歌声を披露した。中米両国の若者がトン族集落、侗寨（とうさい）のそばや鼓楼、天生橋の下で伝統歌謡「トン族大歌」とアカペラを歌い、音楽を通じて交流した。（記者/楊文斌）