◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２８日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムの有原航平投手が、開幕３戦目の２９日ソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発する。当初は本拠地開幕戦での先発が発表されていたが、ＷＢＣに出場した北山の状態などが考慮され再編。いきなり古巣との対戦となった有原は「とにかく勝ちたいという、そういう気持ちです。（登板日が伝えられたのは）オープン戦の途中ですかね。３月の中旬ぐらい」