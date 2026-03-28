幾田りらが歌うアニメ『リラックマ』主題歌「stay with me」が、4月4日に配信リリースされることが決定した。描き下ろしイラストを使用したジャケット写真も公開された。【写真】キュートな笑顔を見せる幾田りら 撮り下ろしショット「stay with me」は、幾田が同アニメのために書き下ろした新曲。かねてよりリラックマのファンであった幾田が、作品との出会いをきっかけに主題歌を担当することとなった。寄り添うような温かさ