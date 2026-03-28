◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(28日、東京ドーム)巨人の松本剛選手が守備でチームを助けました。巨人は1点ビハインドの3回、先発のハワード投手は先頭にヒットを打たれ出塁を許します。続く1番・近本光司選手に対して4球目、痛烈な打球を外野へ打ち返されると、この打球に対してセンターの松本剛選手が猛ダッシュで前進。前に落ちそうなところをダイビングしながら回転キャッチで好捕しました。このプレーにハワード投手も拍手で