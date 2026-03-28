◇パ・リーグオリックスー楽天（2026年3月28日京セラD）オリックスが、初回から2イニング連続で満塁の好機を逃した。初回、1死から広岡、西川の連打で二、三塁の好機をつくるも、4番・シーモアがフルカウントから空振り三振。太田が四球を選んで満塁とするも、森友がフルカウントから空振り三振に倒れた。2回も楽天先発・滝中の3四死球によって満塁とするも、西川が遊ゴロにたおれて3者残塁。完封負けを喫した前日に続