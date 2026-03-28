4月8日に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をリリースする乃木坂46が、同シングルに収録されるアンダーメンバー楽曲「愛って羨ましい」のMV（ミュージックビデオ）を公開した。【動画】岡本姫奈センターのアンダー楽曲MVがついに公開3月10日より先行配信され、3月17日より3日間ぴあアリーナにて開催されたアンダーライブにて本編最後に披露された「愛って羨ましい」。アンダーメンバーのフォーメーション