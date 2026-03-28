女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めたNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」の公式インスタグラムが28日までに更新され、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」のクランクアップの様子を伝えた。同番組は「出演者のクランクアップの様子をお届けします蛇役：#渡辺江里子 さん蛙役：#木村美穂 さん」とトキとヘブンの家の庭に住み2人の歩みを優しく見守る語り役の蛇と蛙の声を務めた阿佐ヶ谷姉妹の2人が収録スタジオでクラ