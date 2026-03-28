「ソフトバンク-日本ハム」（２８日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの中堅手・周東佑京外野手の美技がチームを救った。０-１の三回表２死一、二塁だ。４番・郡司のセンター前への浅いフライに、周東は猛然と突っ込んで最後は体勢を崩しながらもキャッチ。そのまま一回転したがボールは離さなかった。満員のドームは大歓声。ベンチに戻る周東は笑顔を浮かべ、チームメイトの祝福の嵐には帽子を取ってお辞儀で応えてい